Где и во сколько смотреть матч Бельгия – Марокко 27 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Бельгии и Марокко сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Бельгия в матче 1-го тура победила Канаду (1:0), команда Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матчи ЧМ-2022
- Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама».
- Начало – в 16:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Бельгия – Марокко: стартовые составы на матч
Источник: «Бомбардир»