Где и во сколько смотреть матч Бельгия – Марокко 27 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Бельгии и Марокко сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Бельгия в матче 1-го тура победила Канаду (1:0), команда Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0).

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Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама».

Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

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