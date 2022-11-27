Бояринцев рассказал, что будет смотреть вместо матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев не намерен смотреть кубковый матч москвичей против «Зенита».

«Выбирая между матчем «Зенит» – «Спартак» и Бельгия – Марокко, я буду смотреть матч чемпионата мира. Почему? «Зенит» и «Спартак» я знаю как свои пять пальцев, уже сколько матчей было с их участием в чемпионате, Кубке. Мне интереснее будет посмотреть чемпионат мира, честно.

Для меня Бельгия – команда, за которую я болею на этом мундиале. Бельгийский футбол, который показывает их сборная, мне намного ближе. Мне эта сборная нравится», – сказал Бояринцев.

«Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию