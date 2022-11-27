Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бояринцев рассказал, что будет смотреть вместо матча «Зенит» – «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев не намерен смотреть кубковый матч москвичей против «Зенита».

    «Выбирая между матчем «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко, я буду смотреть матч чемпионата мира. Почему? «Зенит» и «Спартак» я знаю как свои пять пальцев, уже сколько матчей было с их участием в чемпионате, Кубке. Мне интереснее будет посмотреть чемпионат мира, честно.

    Для меня Бельгия — команда, за которую я болею на этом мундиале. Бельгийский футбол, который показывает их сборная, мне намного ближе. Мне эта сборная нравится», – сказал Бояринцев.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Спартак» перед игрой с «Зенитом» на удачу поменял отель
    Где смотреть «Зенит» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 27 ноября 4
    Погребняк назвал победителя матча «Зенит» – «Спартак». Он играл за обе команды 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11