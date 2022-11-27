Левандовски делит с Пеле десятое место в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил Саудовской Аравии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Для него это 77-й гол в составе национальной команды.
Футболист «Барселоны» вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборных. Он делит десятое место с бразильцем Пеле.
- Криштиану Роналду (Португалия) – 118 голов;
- Али Даеи (Иран) – 109;
- Лионель Месси (Аргентина) – 93;
- Мохтар Дахари (Малайзия) – 89;
- Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84;
- Суниль Чхетри (Индия) – 84;
- Али Мабхут (ОАЭ) – 80;
- Годфри Читалу (Замбия) – 79;
- Хусейн Саид (Ирак) – 78;
- Роберт Левандовски (Польша) / Пеле (Бразилия) – 77.
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Источник: «Бомбардир»