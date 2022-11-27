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    Левандовски делит с Пеле десятое место в списке лучших бомбардиров сборных

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил Саудовской Аравии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Для него это 77-й гол в составе национальной команды.

    Футболист «Барселоны» вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборных. Он делит десятое место с бразильцем Пеле.

    1. Криштиану Роналду (Португалия) – 118 голов;
    2. Али Даеи (Иран) – 109;
    3. Лионель Месси (Аргентина) – 93;
    4. Мохтар Дахари (Малайзия) – 89;
    5. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84;
    6. Суниль Чхетри (Индия) – 84;
    7. Али Мабхут (ОАЭ) – 80;
    8. Годфри Читалу (Замбия) – 79;
    9. Хусейн Саид (Ирак) – 78;
    10. Роберт Левандовски (Польша) / Пеле (Бразилия) – 77.

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    Источник: «Бомбардир»

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