Левандовски делит с Пеле десятое место в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил Саудовской Аравии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Для него это 77-й гол в составе национальной команды.

Футболист «Барселоны» вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборных. Он делит десятое место с бразильцем Пеле.

Криштиану Роналду (Португалия) – 118 голов; Али Даеи (Иран) – 109; Лионель Месси (Аргентина) – 93; Мохтар Дахари (Малайзия) – 89; Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84; Суниль Чхетри (Индия) – 84; Али Мабхут (ОАЭ) – 80; Годфри Читалу (Замбия) – 79; Хусейн Саид (Ирак) – 78; Роберт Левандовски (Польша) / Пеле (Бразилия) – 77.

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