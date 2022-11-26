«Для меня он лучший». Щесны сравнил Яшина и Буффона

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны сравнил экс-голкипера сборной СССР Льва Яшина и Джанлуиджи Буффона, который играл за сборную Италии.
– Несколько лет назад вы были номинированы на «Трофей Яшина». Знаете ли вы, кто такой Лев Яшин?
– Конечно, знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.
– Что можете сказать о нем?
– Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории. Для меня лучший – Буффон, но Яшин – тоже легенда футбола.
- Яшин – единственный вратарь, бравший «Золотой мяч».
- Буффон – чемпион мира 2006 года.
- Щесны сегодня отразил пенальти в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (2:0).
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»