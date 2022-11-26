Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Для меня он лучший». Щесны сравнил Яшина и Буффона

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны сравнил экс-голкипера сборной СССР Льва Яшина и Джанлуиджи Буффона, который играл за сборную Италии.

    – Несколько лет назад вы были номинированы на «Трофей Яшина». Знаете ли вы, кто такой Лев Яшин?

    – Конечно, знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.

    – Что можете сказать о нем?

    – Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории. Для меня лучший – Буффон, но Яшин – тоже легенда футбола.

    • Яшин – единственный вратарь, бравший «Золотой мяч».
    • Буффон – чемпион мира 2006 года.
    • Щесны сегодня отразил пенальти в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (2:0).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира
    Аргентина – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022
    Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Мексика: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Хургада 41 минуту назад

      Нашли у кого спросить! Еще бы у Шовсковского спросили)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11