«Для меня он лучший». Щесны сравнил Яшина и Буффона

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны сравнил экс-голкипера сборной СССР Льва Яшина и Джанлуиджи Буффона, который играл за сборную Италии.

– Несколько лет назад вы были номинированы на «Трофей Яшина». Знаете ли вы, кто такой Лев Яшин?

– Конечно, знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.

– Что можете сказать о нем?

– Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории. Для меня лучший – Буффон, но Яшин – тоже легенда футбола.

Яшин – единственный вратарь, бравший «Золотой мяч».

Буффон – чемпион мира 2006 года.

Щесны сегодня отразил пенальти в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (2:0).

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