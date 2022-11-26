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    Лучший бомбардир ЧМ-2022 надеется восстановиться к решающему матчу с Сенегалом

    Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о состоянии травмированного колена после матча второго тура чемпионата мира-2022 против Нидерландов (1:1).

    «Колено уже лучше. Надеюсь, смогу сыграть в третьем туре против Сенегала (игра за выход из группы – прим. «Бомбардира») и продолжу помогать команде», – сказал Валенсия.

    • Форвард с 3 голами лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2022.
    • Последние 6 голов Эквадора на ЧМ забил Валенсия.
    • Футболист выступает за «Фенербахче».

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    Источник: ESPN

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