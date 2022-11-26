Де Брюйне сделал выбор между Холандом и Лукаку

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне ответил, кого бы он взял в свою команду – Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда.

Де Брюйне и Лукаку – партнеры по сборной.

С Холандом хавбек выступает за один клуб.

«Нехорошо спрашивать меня о таком. Думаю, что выберу Холанда. Он – особенный.

Я люблю Лукаку, он для меня как брат. Но Холанд демонстрирует нечто особенное», – сказал Де Брюйне.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию