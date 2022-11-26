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    Де Брюйне сделал выбор между Холандом и Лукаку

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне ответил, кого бы он взял в свою команду – Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда.

    • Де Брюйне и Лукаку – партнеры по сборной.
    • С Холандом хавбек выступает за один клуб.

    «Нехорошо спрашивать меня о таком. Думаю, что выберу Холанда. Он – особенный.

    Я люблю Лукаку, он для меня как брат. Но Холанд демонстрирует нечто особенное», – сказал Де Брюйне.

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    Источник: RTBF

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