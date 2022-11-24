Глава МИД Бельгии пришла на матч ЧМ-2022 с повязкой One Love. Ранее также поступила немецкий министр

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб посетила игру чемпионата мира в Катаре.
Она присутствовала на матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Канады (1:0).
На левой руке Лахбиб была замечена радужная повязка One Love.
- Ранее с повязкой, символизирующей поддержку ЛГБТ, на матче ЧМ появилась глава МВД Германии Нэнси Фезер.
- ФИФА запретила футболистам использовать капитанскую повязку One Love во время турнира в Катаре.
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Источник: твиттер Хаджи Лахбиб