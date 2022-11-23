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    Глава МВД Германии пришла на матч с Японией с повязкой One Love. Она сидела рядом с Инфантино

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришла на матч ЧМ-2022 против Японии с радужной повязкой One Love.

    Фезер сидела в вип-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    • ФИФА запретила сборным носить повязку One Love на ЧМ-2022.
    • Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

    Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +562

      Sergh4 8 минут назад

      Вот же дура! Европейцы с Америкосами совсем оборзели! Со своей пропагандой хрена в чужие страны переться!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3883

      Иван Петров 1986 25 минут назад

      Вот дура! А почему ж.пу не прикрыла, вот и вдули вам япошки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      Sanches65 33 минуты назад

      Какой то крокодил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +99027

      sv1969 35 минут назад

      Интересно эта курица также улыбалась после матча?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2165

      kvm 1 час назад

      её в яму после матча не кинули?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18020

      Cleaner 1 час назад

      Означает ли это, что в Германии все полицейские - п.......сы???...)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +719

      Suvorov51 > Cleaner 1 час назад

      Означает!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Slavan52 > Cleaner 19 минут назад

      На неё ни один мужик не полезет, вот и приходится ...

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