Глава МВД Германии пришла на матч с Японией с повязкой One Love. Она сидела рядом с Инфантино

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришла на матч ЧМ-2022 против Японии с радужной повязкой One Love.

Фезер сидела в вип-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

ФИФА запретила сборным носить повязку One Love на ЧМ-2022.

Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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