Глава МВД Германии пришла на матч с Японией с повязкой One Love. Она сидела рядом с Инфантино

Вот же дура! Европейцы с Америкосами совсем оборзели! Со своей пропагандой хрена в чужие страны переться!?
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришла на матч ЧМ-2022 против Японии с радужной повязкой One Love.
Фезер сидела в вип-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
- ФИФА запретила сборным носить повязку One Love на ЧМ-2022.
- Германия проиграла Японии со счетом 1:2.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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