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    ЧМ-2022. Бельгия минимально победила Канаду, Дэвис не забил пенальти

    Бельгия в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Канаду. Забил Миши Батшуайи.

    Канада впервые с 1986 года сыграла на чемпионате мира.

    Альфонсо Дэвис у Канады не забил пенальти. Его отразил Тибо Куртуа.

    Бельгия возглавила группу. Канадцы идут последними.

    ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур

    Бельгия – Канада – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.

    Незабитые пенальти: нет – Дэвис, 11.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2022 23:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5481

      TOMSON 32 минуты назад

      Напомнило Спартак 90х в ЕК. Вроде и давят и по игре должны забивать и вот ждешь чего-то ждешь, но чем ближе свисток тем больше ты понимаешь значение слово класс.
      Бельгия затратила сил ровно столько сколько надо. Пока этого хватило. Могут ли они прибавить? Скорее всего ответ увидим уже в играх на вылет.

      0
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      Рейтинг: +348

      Ill Ich 45 минут назад

      Считаю, что бельгийцам очень сильно повезло, что они сумели выиграть этот матч. В первом тайме они играли катастрофически плохо (во втором уже получше, правда, вторым номером). И эта команда в лидерах мирового рейтинга?

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      Рейтинг: +26985

      JTherry 45 минут назад

      если бы не Куртуа, сгорела бы синим пламенем "золотушная" команда Бельгии... слишком много надежд на нее возлагалось, и ни одна из них не сбылась, лучшее достижение - бронза ЧМ, когда команда была первой в рейтинге УЕФА...

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      Рейтинг: +8336

      vladik12 49 минут назад

      Скромно.

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