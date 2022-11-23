ЧМ-2022. Бельгия минимально победила Канаду, Дэвис не забил пенальти

Бельгия в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Канаду. Забил Миши Батшуайи.

Канада впервые с 1986 года сыграла на чемпионате мира.

Альфонсо Дэвис у Канады не забил пенальти. Его отразил Тибо Куртуа.

Бельгия возглавила группу. Канадцы идут последними.

ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур

Бельгия – Канада – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.

Незабитые пенальти: нет – Дэвис, 11.

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