ЧМ-2022. Бельгия минимально победила Канаду, Дэвис не забил пенальти

Напомнило Спартак 90х в ЕК. Вроде и давят и по игре должны забивать и вот ждешь чего-то ждешь, но чем ближе свисток тем больше ты понимаешь значение слово класс.
Бельгия затратила сил ровно столько сколько надо. Пока этого хватило. Могут ли они прибавить? Скорее всего ответ увидим уже в играх на вылет.
Бельгия в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Канаду. Забил Миши Батшуайи.
Канада впервые с 1986 года сыграла на чемпионате мира.
Альфонсо Дэвис у Канады не забил пенальти. Его отразил Тибо Куртуа.
Бельгия возглавила группу. Канадцы идут последними.
ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур
Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.
Незабитые пенальти: нет – Дэвис, 11.
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