ЧМ-2022. Бельгия минимально победила Канаду, Дэвис не забил пенальти

Бельгия в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Канаду. Забил Миши Батшуайи.
Канада впервые с 1986 года сыграла на чемпионате мира.
Альфонсо Дэвис у Канады не забил пенальти. Его отразил Тибо Куртуа.
Бельгия возглавила группу. Канадцы идут последними.
ЧМ-2022. Группа F. 1-й тур
Гол: 1:0 – Батшуайи, 44.
Незабитые пенальти: нет – Дэвис, 11.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру