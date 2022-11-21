Бэйл – автор 1-го гола Уэльса на ЧМ с 1958 года

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 США и Уэльс играют вничью.

На 82-й минуте счет сравнял вингер валиийцев Гарет Бэйл, реализовавший пенальти.

Он стал автором первого гола сборной Уэльса на чемпионате мира с 1958 года.

Уэльс вышел на ЧМ во 2-й раз в истории после 64-летней паузы.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча США – Уэльс.

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