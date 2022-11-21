Сын обладателя «Золотого мяча»-1995 стал автором 1-го гола сборной США на ЧМ-2022

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 США забили Уэльсу.

Счет открыл нападающий американской сборной Тимоти Веа. Это первый гол его команды на турнире.

Форвард «Лилля» отличился на 36-й минуте.

Тимоти Веа – сын президента Либерии Джорджа Веа, который в 1995 году выигрывал «Золотой мяч».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча США – Уэльс.

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