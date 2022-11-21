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    США – Уэльс: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные США и Уэльса назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2022 в Катаре.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    США: Тернер, Циммерман, Адамс, Веа, Дест, МакКенни, Муса, Пулишич, Рим, Робинсон, Сарджент.

    Уэльс: Хеннесcи, Ампаду, Джеймс, Дэвис, Мефам, Робертс, Родон, Рэмзи, Уилсон, Уильямс, Бэйл.

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    Источник: сайт ФИФА

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