Сборные США и Уэльса назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

США: Тернер, Циммерман, Адамс, Веа, Дест, МакКенни, Муса, Пулишич, Рим, Робинсон, Сарджент.

Уэльс: Хеннесcи, Ампаду, Джеймс, Дэвис, Мефам, Робертс, Родон, Рэмзи, Уилсон, Уильямс, Бэйл.

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