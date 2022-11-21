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    «Неуважение к турниру». Комментатор матча Катар – Эквадор раскритиковал фанатов, которые ушли со стадиона на 75-й минуте

    Комментатор матча открытия ЧМ-2022 Катар – Эквадор Дмитрий Шнякин раскритиковал болельщиков, которые ушли со стадиона за 20 минут до конца игры.

    — Ваши ожидания оправдались?

    – Конечно, нет. Достаточно негативных наблюдений — не хотим лить мeд. Первое — уходить за 15–20 минут до конца матча со стадиона при условии, что всe можно изменить – это неуважение к самому чемпионату мира, пусть отсюда и далеко ехать домой.

    Но главное разочарование – несостоятельность Катара на уровне турнира. Эквадор играл, а Катар пытался это делать.

    • Эквадор победил Катар со счетом 2:0.
    • Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.
    • ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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    Источник: «Чемпионат»

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