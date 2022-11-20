Платини: «Не собираюсь ехать на ЧМ-2022»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не посетит чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я не получал никаких приглашений. Не собираюсь туда ехать», – сказал француз.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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