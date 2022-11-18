Тарханов назвал «яркое пятно» сборной России в матче с Таджикистаном

Бывший тренер «Крыльев Советов», ЦСКА Александр Тарханов поделился впечатлением от товарищеского матча Таджикистан – Россия (0:0).

«Мы же должны проверять молодежь, на что она способна. Результат сейчас никого не интересует. Для молодых игроков такие матчи и делаются. Европа для нас сейчас закрыта, поэтому и выходим с азиатскими командами. Одну группу футболистов проверили с Киргизией, сейчас – вторую. Думаю, с Узбекистаном уже выйдет основной состав.

Все возмущаются игрой сборной, но здесь нужно понимание ситуации. Мы не обязаны всех обыгрывать. Сейчас выровнялись все команды: все занимаются тактикой, и многих футболистов можно выделить на поле. Все научились играть. Таджикистан действовал строго от обороны, не давал нам возможность переигрывать их. Естественно, есть нехватка уровня мастерства, индивидуальных качеств, какой‑то нестандартности. Поэтому очень сложно такие команды преодолевать.

Единственное, Сергей Пиняев хорошо себя проявлял, обыгрывал, бил по воротам. Да, можно назвать его ярким пятном. Такие пятна должны у нас чаще быть на поле, тогда будем обыгрывать не только Таджикистан и Киргизию», – сказал Тарханов.

Матч состоялся в Душанбе.

20 ноября Россия встретится в Ташкенте с Узбекистаном.

Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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