Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тарханов назвал «яркое пятно» сборной России в матче с Таджикистаном

    Бывший тренер «Крыльев Советов», ЦСКА Александр Тарханов поделился впечатлением от товарищеского матча Таджикистан – Россия (0:0).

    «Мы же должны проверять молодежь, на что она способна. Результат сейчас никого не интересует. Для молодых игроков такие матчи и делаются. Европа для нас сейчас закрыта, поэтому и выходим с азиатскими командами. Одну группу футболистов проверили с Киргизией, сейчас – вторую. Думаю, с Узбекистаном уже выйдет основной состав.

    Все возмущаются игрой сборной, но здесь нужно понимание ситуации. Мы не обязаны всех обыгрывать. Сейчас выровнялись все команды: все занимаются тактикой, и многих футболистов можно выделить на поле. Все научились играть. Таджикистан действовал строго от обороны, не давал нам возможность переигрывать их. Естественно, есть нехватка уровня мастерства, индивидуальных качеств, какой‑то нестандартности. Поэтому очень сложно такие команды преодолевать.

    Единственное, Сергей Пиняев хорошо себя проявлял, обыгрывал, бил по воротам. Да, можно назвать его ярким пятном. Такие пятна должны у нас чаще быть на поле, тогда будем обыгрывать не только Таджикистан и Киргизию», – сказал Тарханов.

    • Матч состоялся в Душанбе.
    • 20 ноября Россия встретится в Ташкенте с Узбекистаном.
    • Россия сейчас отстранена от международных турниров.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпин объяснил, кого в Испании называли «Царь». Не только Мостового
    Карпин составил сборную с лучшими игроками ЧМ-2022 1
    Гришин рассказал, что его больше всего расстроило в матче Россия – Таджикистан
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23537

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Это Пиняев со злости хорошо сыграл, что шкафчика в раздевалке не дали. )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11