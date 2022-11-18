«Не могу понять диванных экспертов, критикующих Карпина и сборную». Газзаев – о ничьей с Таджикистаном

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о ничьей с Таджикистаном в товарищеском матче.

В четверг команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Вся критика в адрес сборной России после матча с Таджикистаном – безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче.

Когда, если не сейчас, им доверять? Или что – Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть?

Я на стороне Карпина – он в очередной раз показал, что ему важен прогресс молодых игроков. Я не могу понять диванных экспертов, критикующих Карпина и сборную.

Местами было видно, что команде не хватает сыгранности, но я все равно не могу не отметить Пиняева. Он произвел на меня впечатление. У мальчика большое будущее, начинающая звездочка.

Уровень его технического оснащения и культура паса удивляет, учитывая его юный возраст. Он вырастет в большого мастера, если будет усердно трудиться.

Что касается предстоящего матча с Узбекистаном – будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», – сказал Газзаев.

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