«Дело в уважении!». Рианчо поддержал запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своем отношении к запрету продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

«Я с уважением отношусь к закону о запрете алкоголя на чемпионате мира в Катаре. Если спортсмен или болельщик приезжает в Россию, Катар и любую другую страну, то надо уважать традиции и правила государства-организатора.

Дело в уважении! Если его нет, то ты не можешь считаться участником мундиаля.

Вот зачем организаторам нужны проблемы с англичанами, немцами или русскими, которые могут приехать в Катар и напиться?» – заявил Рианчо.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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