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    «Дело в уважении!». Рианчо поддержал запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своем отношении к запрету продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

    «Я с уважением отношусь к закону о запрете алкоголя на чемпионате мира в Катаре. Если спортсмен или болельщик приезжает в Россию, Катар и любую другую страну, то надо уважать традиции и правила государства-организатора.

    Дело в уважении! Если его нет, то ты не можешь считаться участником мундиаля.

    Вот зачем организаторам нужны проблемы с англичанами, немцами или русскими, которые могут приехать в Катар и напиться?» – заявил Рианчо.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17861

      Cleaner 1 час назад

      А если традиции велят паранджу на женщин надевать, значит все болельщицы должны в парандже на стадионе и находиться?

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