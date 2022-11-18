Уткин прокомментировал ничью сборной России с Таджикистаном

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на результат товарищеской встречи между сборными Таджикистана и России.

В четверг команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Не могу сказать вам ничего, совсем ничего про матч сборных России и Таджикистана. Потому что я его не смотрел и не планировал.

Не бравирую этим, просто в такого рода матчах, как правило, все легко представимо постфактум по счету. Ровно тот случай.

И не смейте видеть в этом пренебрежение, я чувствую братство с обеими сборными. Мы все трое – и я, и Россия, и Таджикистан – ничего не пропустили!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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