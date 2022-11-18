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    Уткин прокомментировал ничью сборной России с Таджикистаном

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на результат товарищеской встречи между сборными Таджикистана и России.

    • В четверг команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Не могу сказать вам ничего, совсем ничего про матч сборных России и Таджикистана. Потому что я его не смотрел и не планировал.

    Не бравирую этим, просто в такого рода матчах, как правило, все легко представимо постфактум по счету. Ровно тот случай.

    И не смейте видеть в этом пренебрежение, я чувствую братство с обеими сборными. Мы все трое – и я, и Россия, и Таджикистан – ничего не пропустили!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1312

      GreyDM 1 час назад

      Эхх...Совсем сдаёт старик.

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      Рейтинг: +1511

      jek718875 2 часа назад

      Он сам то понимает, что мелет

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      Рейтинг: +151

      Azenkur > jek718875 1 час назад

      Да, он в литературном языке изложил свою мысль, в кратце «не смотрел и ничего не потерял из-за этого», точнее, ничего не пропустил, так как событие - нулевой важности. А сборная России и Таджикистана тоже ничего не пропустили (в свои ворота). Литературный оборот, брат) надеюсь разобрались.

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