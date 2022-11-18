«Сборная солянки». Силкин считает, что Россия провалила матч с Таджикистаном, а Карпин ошибся с составом

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча между сборными Таджикистана и России (0:0).

— Матч с Таджикистаном вообще не получился. Наверное, тренерский штаб допустил ошибку с составом на эту встречу. В любом случае нужен костяк команды, а уже потом постепенно добавлять туда новых, молодых ребят.

Накануне вышла играть сборная солянки. Футболисты не знали, куда отдавать передачу партнеру. Хочется верить, что Карпин больше эту ошибку не допустит. С Узбекистаном мы должны увидеть костяк команды, другой футбол. Матч с Таджикистаном сборная России провалила.

— Нужны ли вообще такие матчи, если сборная России не может обыграть Таджикистан?

— Конечно, нужны! Если бы они не сыграли эту игру, то сборная не обожглась бы так. Эти матчи нужны, но главное, чтобы были сделаны правильные выводы. Сейчас не нужно рубить с плеча. Всем нужно сыграться. Надеемся, что через пару дней увидим другой настрой со стороны сборной России.

Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.

Матч проходил в Душанбе.

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