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    «Сборная солянки». Силкин считает, что Россия провалила матч с Таджикистаном, а Карпин ошибся с составом

    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча между сборными Таджикистана и России (0:0).

    — Матч с Таджикистаном вообще не получился. Наверное, тренерский штаб допустил ошибку с составом на эту встречу. В любом случае нужен костяк команды, а уже потом постепенно добавлять туда новых, молодых ребят.

    Накануне вышла играть сборная солянки. Футболисты не знали, куда отдавать передачу партнеру. Хочется верить, что Карпин больше эту ошибку не допустит. С Узбекистаном мы должны увидеть костяк команды, другой футбол. Матч с Таджикистаном сборная России провалила.

    — Нужны ли вообще такие матчи, если сборная России не может обыграть Таджикистан?

    — Конечно, нужны! Если бы они не сыграли эту игру, то сборная не обожглась бы так. Эти матчи нужны, но главное, чтобы были сделаны правильные выводы. Сейчас не нужно рубить с плеча. Всем нужно сыграться. Надеемся, что через пару дней увидим другой настрой со стороны сборной России.

    • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
    • Матч проходил в Душанбе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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