«Это позор. Узбекистан обыграет сборную России». Селюк – о ничьей с Таджикистаном

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат товарищеской встречи между сборными Таджикистана и России.

Команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

– Эти матчи никому не нужны. Это позор, я считаю. А Узбекистан еще обыграет сборную России.

Международные матчи – это хорошо с политической точки зрения, но я хотел бы говорить про футбол вне политики. И если рассматривать эти игры именно с такой точки зрения, они ничего не дают.

Я вижу, что сборная – это не место, где престижно играть. Сборная стала супермаркетом. В итоге российский футбол превратится непонятно во что.

– С кем тогда играть?

– Я предлагал – со сборной легионеров в «Лужниках». Не надо никуда лететь, тратить деньги на самолеты, гостиницы. Можно с ними играть два раза подряд, легионеров наберется на две разные команды. Это будет интересно.

И пусть в каждое окно для сборных приглашают нового тренера – Карпин, затем Семак, Талалаев, Ташуев. И они вызывают тех, кого считают нужным.

У каждого будет опыт, они будут состязаться между собой – чья сборная сильнее.

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