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  • «Это позор. Узбекистан обыграет сборную России». Селюк – о ничьей с Таджикистаном

«Это позор. Узбекистан обыграет сборную России». Селюк – о ничьей с Таджикистаном

18 ноября 2022, 00:23
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат товарищеской встречи между сборными Таджикистана и России.

  • Команды сыграли в Душанбе.
  • Итоговый счет – 0:0.

– Эти матчи никому не нужны. Это позор, я считаю. А Узбекистан еще обыграет сборную России.

Международные матчи – это хорошо с политической точки зрения, но я хотел бы говорить про футбол вне политики. И если рассматривать эти игры именно с такой точки зрения, они ничего не дают.

Я вижу, что сборная – это не место, где престижно играть. Сборная стала супермаркетом. В итоге российский футбол превратится непонятно во что.

– С кем тогда играть?

– Я предлагал – со сборной легионеров в «Лужниках». Не надо никуда лететь, тратить деньги на самолеты, гостиницы. Можно с ними играть два раза подряд, легионеров наберется на две разные команды. Это будет интересно.

И пусть в каждое окно для сборных приглашают нового тренера – Карпин, затем Семак, Талалаев, Ташуев. И они вызывают тех, кого считают нужным.

У каждого будет опыт, они будут состязаться между собой – чья сборная сильнее.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Таджикистан Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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neim
1668721625
С Селюком можно отчасти согласиться. На мой взгляд, такая деятельность тренеров - это дискредитация российского футбола.
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jek718875
1668746964
Эти матчи нужны В.Карпину и тренерскому штабу,отрабатывать з/п и усё...
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Дедуктор
1668747056
Лично я вполне предполагал негативный для банды Карпа результат. Но - никак не две баранки на табло. Похоже, что слова Карпа не расходятся с делами. Говорил же Карп, что наша сборная не сильнее таджиков с киргизами и прочими узбеками. Получите факт. Наглядный резалт работы тренера.
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Мортус
1668750875
По поводу тренеров фигня какая-то. А вот по поводу матча с легионерами вполне себе. Или с "Тамбовом" условным благотворительная акция на восстановление клуба к примеру. Но лететь играть с таджиками это канешна та ещё идея.
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alp
1668753284
какие футболисты, такая и игра )) кто то там говорил, что сборная России способна поборотся за высокие места на ЧМ22 )) ню ню...
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ААМ
1668758394
Не надо песен. Просто Карпин не готов к работе со сборной.
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Val 46
1668762094
говорить о сборной как о целостном коллективе невозможно. Костяка сборной нет. Карпин так и будет собирать экспериментальный состав. К тому же игроки не отличаются рвением в игре. Похоже игра за сборную их никак не трогает. Они же в клубах миллионы получают. На чем основаны такие шальные доходы футболистов непонятно.
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Persona_non_Grata
1668764790
А я вот соглашусь с Селюком ...!!!
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