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    Губерниев прокомментировал результат матча Таджикистан – Россия

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги товарищеской встречи между сборными Таджикистана и России.

    • Команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Сыграли и сыграли. Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла, – это видно из состава, который появился на поле.

    Конечно, всe это было похоже на первый контрольный матч на первом предсезонном сборе. Всех посмотрели, а тренер может искренне и даже с обиженным лицом сказать: «Вы ничего не понимаете, не для того играли!».

    Хорошо, что игра вообще состоялась. Поэтому ждeм следующего матча. Глобально встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее, но, тем не менее, нужно добиться результата», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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