Губерниев прокомментировал результат матча Таджикистан – Россия

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги товарищеской встречи между сборными Таджикистана и России.

Команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Сыграли и сыграли. Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла, – это видно из состава, который появился на поле.

Конечно, всe это было похоже на первый контрольный матч на первом предсезонном сборе. Всех посмотрели, а тренер может искренне и даже с обиженным лицом сказать: «Вы ничего не понимаете, не для того играли!».

Хорошо, что игра вообще состоялась. Поэтому ждeм следующего матча. Глобально встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее, но, тем не менее, нужно добиться результата», – сказал Губерниев.

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