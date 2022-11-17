Радимов: «Некоторые футболисты больше не должны находиться в сборной России. Это беспредел»

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ничьей с Таджикистаном в товарищеском матче.

Команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Можно играть плохо, проигрывать, но выходить в матче за сборную не с горящими глазами (игрок) не имеет права. Не буду переходить на личности.

Какой‑то беспредел, честно говоря. Моменты можно не создавать, но не бежать, не бороться... Мы сколько единоборств проиграли? Думаю, Карпин посмотрит.

Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо.

Я не говорю о качестве игры, я про эмоциональную составляющую», – сказал Радимов.

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