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    Радимов: «Некоторые футболисты больше не должны находиться в сборной России. Это беспредел»

    Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ничьей с Таджикистаном в товарищеском матче.

    • Команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Можно играть плохо, проигрывать, но выходить в матче за сборную не с горящими глазами (игрок) не имеет права. Не буду переходить на личности.

    Какой‑то беспредел, честно говоря. Моменты можно не создавать, но не бежать, не бороться... Мы сколько единоборств проиграли? Думаю, Карпин посмотрит.

    Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо.

    Я не говорю о качестве игры, я про эмоциональную составляющую», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98

      biber ru 9 минут назад

      Огласите весь список, пожаласта!

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      Рейтинг: +3469

      momwig_ 26 минут назад

      Сам-то всегда с горящими выходил? Наверное потому сыграл аж целых 3 десятка матчей за сборную. Из которых почти один - в основе, ага. Представляю его горящие глаза в матче с Таджикистаном, который играется низачем. Клоун...

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      Рейтинг: +4712

      ААМ 36 минут назад

      Прав Радимов

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