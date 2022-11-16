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    Семин назвал фаворитов чемпионата мира

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал фаворитов ЧМ-2022.

    «Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко.

    Симпатия к определeнной сборной на турнире? Мне симпатична Аргентина», – сказал Семин.

    • Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
    • Впервые турнир примет Ближний Восток.
    • Россию отстранили от отбора на ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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