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    «Не несите ерунды, иноагенты». Медведев – об уходе Кассьерры из «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе Матео Кассьерры из петербургского клуба.

    «Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом»? Не несите ерунды, иноагенты!» – сказал Медведев.

    Ранее сообщалось, что на Кассьерру претендуют «Галатасарай», «Црвена Звезда» и «Генк».

    • «Зенит» купил Кассьерру летом у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 14 матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +197

      гууд 12 минут назад

      Мы тебе верим патриот России.

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