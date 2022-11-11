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    «Видел пару голых футболистов». Ван Гаал – об общении с игроками по поводу вызова в сборную на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал, как связывался с игроками, претендовавшими на попадание в состав на чемпионат мира, но в итоге оказавшимися вне заявки.

    «Это нелегко – сообщать игрокам о том, что они не попали в состав. Я потратил в общей сложности час и 45 минут, чтобы объяснить свои решения футболистам по видеосвязи. Это была тяжeлая задача.

    Я также должен был принять во внимание тот факт, что некоторые ребята играют в Англии. Разница во времени с Нидерландами составляет один час.

    Когда я разговаривал с ними, видел пару голых футболистов, которые были ещe в постели или только что встали», – сказал ван Гаал.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3957

      Питерский князь 1 час назад

      Вообще, за трегера его не считаю.
      В Баварии, должен был играть Тимощюк.
      Ван Бомель в пролете. Я забыл, это же его зять.

      0
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      Рейтинг: +3461

      momwig_ > Питерский князь 37 минут назад

      Уже лет 20 пытаюсь понять, в Питере в младенчестве лоботомию делают и часть мозга отсасывают "на нужды Города"? Отчего вы все такие беспросветно тупые?..

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