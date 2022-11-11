«Видел пару голых футболистов». Ван Гаал – об общении с игроками по поводу вызова в сборную на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал, как связывался с игроками, претендовавшими на попадание в состав на чемпионат мира, но в итоге оказавшимися вне заявки.

«Это нелегко – сообщать игрокам о том, что они не попали в состав. Я потратил в общей сложности час и 45 минут, чтобы объяснить свои решения футболистам по видеосвязи. Это была тяжeлая задача.

Я также должен был принять во внимание тот факт, что некоторые ребята играют в Англии. Разница во времени с Нидерландами составляет один час.

Когда я разговаривал с ними, видел пару голых футболистов, которые были ещe в постели или только что встали», – сказал ван Гаал.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.

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