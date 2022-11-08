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    Агент Сычевого высказался о возможном уходе форварда из «Оренбурга»

    Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал будущее игрока.

    Ранее главный тренер команды Марцел Личка заявил о готовности отпустить форварда в топ-клуб РПЛ.

    «Пока что с руководством «Оренбурга» не было разговора о том, что Владимира могут отпустить этой зимой при хорошем предложении от топ-клуба.

    Был только разговор о продлении контракта. Пока что о трансфере речи не идет, потому что идет сезон», – сказал агент.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт футболиста с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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