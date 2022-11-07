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    Группа A на ЧМ 2022: состав группы A, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа A на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Сенегал – Нидерланды, 21 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха
    • Катар – Эквадор, 21 ноября, 19:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

    2-й тур

    • Катар – Сенегал, 25 ноября, 16:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха
    • Нидерланды – Эквадор, 25 ноября, 19:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

    3-й тур

    • Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 18:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
    • Нидерланды – Катар, 29 ноября, 18:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

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