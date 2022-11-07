Группа A на ЧМ 2022: состав группы A, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы А на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.

Состав участников:

Расписание матчей:

1-й тур

Сенегал – Нидерланды, 21 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха

Катар – Эквадор, 21 ноября, 19:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

2-й тур

Катар – Сенегал, 25 ноября, 16:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха

Нидерланды – Эквадор, 25 ноября, 19:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

3-й тур

Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 18:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Нидерланды – Катар, 29 ноября, 18:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Примечание: время начала матчей московское.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу