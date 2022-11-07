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    Экс-тренер Чистякова обвинил в ошибке не его, а Ловрена

    Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал ситуацию защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

    «Я полностью на стороне Димы. Я бы обратил внимание на передачу, которую отдавал Чистякову Ловрен. Она была медленная и не позволила Диме принять правильное решение. Такая передача – не уровень игрока РПЛ», – сказал Побегалов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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