Экс-тренер Чистякова обвинил в ошибке не его, а Ловрена

Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал ситуацию защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
«Я полностью на стороне Димы. Я бы обратил внимание на передачу, которую отдавал Чистякову Ловрен. Она была медленная и не позволила Диме принять правильное решение. Такая передача – не уровень игрока РПЛ», – сказал Побегалов.
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Источник: «Матч ТВ»