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    Чистяков – Кержакову: «Миша, спасибо, что рядом. Ценю!»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал пост вратаря Михаила Кержакова, который выразил поддержку своему одноклубнику.

    «Миша, спасибо, что рядом. Ценю!» – написал Чистяков в комментариях под постом Кержакова.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4580

      neveldomha 2 минуты назад

      Не знаю о чем Чистяков разговаривал с Медведевым, но похоже, что разговор не получился.

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      Рейтинг: +2945

      Валерий2705 1 час назад

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