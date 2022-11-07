Чистяков – Кержакову: «Миша, спасибо, что рядом. Ценю!»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал пост вратаря Михаила Кержакова, который выразил поддержку своему одноклубнику.

«Миша, спасибо, что рядом. Ценю!» – написал Чистяков в комментариях под постом Кержакова.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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