Аршавин: «Дзюба всегда найдет себе команду»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

— В Турции что-то подзачах Дзюба. Или еще можно верить в то, что адаптируется и покажет себя?

— Что ему дальше делать — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить.