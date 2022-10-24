Аршавин: «Дзюба всегда найдет себе команду»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.
— В Турции что-то подзачах Дзюба. Или еще можно верить в то, что адаптируется и покажет себя?
— Что ему дальше делать — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить.
- За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
- Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
- Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
Источник: Sport24