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    Аршавин: «Дзюба всегда найдет себе команду»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

    — В Турции что-то подзачах Дзюба. Или еще можно верить в то, что адаптируется и покажет себя?

    — Что ему дальше делать — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12090

      ВетеR 41 минуту назад

      и во дворе в футбол играют )

      0
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      Рейтинг: +23392

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Но лучше бы он этого не делал, надоел уже.

      0
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