Юран отреагировал на непопадание Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что вингера «Спартака» Квинси Промеса не включили в предварительную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

Всего в расширенный состав попали 39 игроков.

На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.

Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

«В сборной Нидерландов всегда были и будут футболисты – в том числе и молодeжь – высокого уровня. Не думаю, что Промес критически важен для нынешней сборной, даже находясь в хорошей форме.

Да, какое-то время он был востребован, привлекался в национальную команду... Но не скажу, что он незаменимый игрок.

К тому же ему надо разобраться с нефутбольными делами, которые закрывают ему путь в сборную», – сказал Юран.