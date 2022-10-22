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    Юран отреагировал на непопадание Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что вингера «Спартака» Квинси Промеса не включили в предварительную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

    • Всего в расширенный состав попали 39 игроков.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.
    • Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

    «В сборной Нидерландов всегда были и будут футболисты – в том числе и молодeжь – высокого уровня. Не думаю, что Промес критически важен для нынешней сборной, даже находясь в хорошей форме.

    Да, какое-то время он был востребован, привлекался в национальную команду... Но не скажу, что он незаменимый игрок.

    К тому же ему надо разобраться с нефутбольными делами, которые закрывают ему путь в сборную», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11078

      alex1951 1 час назад

      Первопричина - то,что он СпартаковскииРоссийскииНидерлан..дец...пипец)))

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      Рейтинг: +13956

      Skull_Boy 4 часа назад

      Депай, Бергвейн, Бергёйс и Гакпо, и он там явно проигрывает

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