Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя»

Беда нашего судейского корпуса в том , что или по указке или под давлением мудаков с матч-тв, совсем потеряли дух футбола. Адекватное восприятие каких-либо действий, а не тупо реагировать на какой-либо контакт.
Взять пенальти Ростова. Да , наступили слегка на ногу, но разве это могло стать причиной падения 100кг атлета ? Ну побойтесь Бога.
С рукой это вообще кто во что горазд. Урал принимает Краснодар , прострел , защитник останавливает рукой, НИ ЧЕ ГО - это как ?
Спартаку с тем же Краснодаром ставят пенальти когда мяч от лица ( !!!! ) попадает в свою руку, при этом летел в сторону углового. Проплаченные с матч-тв хором вопят ЭТО ПЕНАЛЬТИ. Газпромовский спортивный телеканал взял на себя право решать за судей, а те боясь попасть в немилост
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о работе арбитров.
– Спортивный директор «Ростова» заявил, что судья убил команду в игре против «Урала». Вы согласны?
– Алексей Анатольевич [Рыскин] может себе позволить такие высказывания, я не могу.
Но судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть».
Они это мне лично говорят.
– С «Уралом» такое говорили?
– Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть.
Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы все видели в матче.
– Вы говорите, что к вам предвзятое судейство. Валерий Карпин как-то обсуждает это?
– Нет, не обсуждает, но все и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать?
Все видно и ясно – приходится как-то играть. Вы все сами видели в матче с «Уралом». Все пять моментов были на мне – сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя.
По моему мнению, все было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает... Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но все видно на поверхности.
- В пятницу «Ростов» дома проиграл «Уралу» – 1:2.
- Главным арбитром матча был Евгений Турбин.
- Ростовчане уже анонсировали обращение в ЭСК РФС.