Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о работе арбитров.

– Спортивный директор «Ростова» заявил, что судья убил команду в игре против «Урала». Вы согласны?

– Алексей Анатольевич [Рыскин] может себе позволить такие высказывания, я не могу.

Но судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть».

Они это мне лично говорят.

– С «Уралом» такое говорили?

– Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть.

Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы все видели в матче.

– Вы говорите, что к вам предвзятое судейство. Валерий Карпин как-то обсуждает это?

– Нет, не обсуждает, но все и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать?

Все видно и ясно – приходится как-то играть. Вы все сами видели в матче с «Уралом». Все пять моментов были на мне – сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя.

По моему мнению, все было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает... Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но все видно на поверхности.