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    Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о работе арбитров.

    – Спортивный директор «Ростова» заявил, что судья убил команду в игре против «Урала». Вы согласны?

    – Алексей Анатольевич [Рыскин] может себе позволить такие высказывания, я не могу.

    Но судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть».

    Они это мне лично говорят.

    – С «Уралом» такое говорили?

    – Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть.

    Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы все видели в матче.

    – Вы говорите, что к вам предвзятое судейство. Валерий Карпин как-то обсуждает это?

    – Нет, не обсуждает, но все и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать?

    Все видно и ясно – приходится как-то играть. Вы все сами видели в матче с «Уралом». Все пять моментов были на мне – сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя.

    По моему мнению, все было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает... Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но все видно на поверхности.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11817

      Алексей З 21 минуту назад

      Беда нашего судейского корпуса в том , что или по указке или под давлением мудаков с матч-тв, совсем потеряли дух футбола. Адекватное восприятие каких-либо действий, а не тупо реагировать на какой-либо контакт.
      Взять пенальти Ростова. Да , наступили слегка на ногу, но разве это могло стать причиной падения 100кг атлета ? Ну побойтесь Бога.
      С рукой это вообще кто во что горазд. Урал принимает Краснодар , прострел , защитник останавливает рукой, НИ ЧЕ ГО - это как ?
      Спартаку с тем же Краснодаром ставят пенальти когда мяч от лица ( !!!! ) попадает в свою руку, при этом летел в сторону углового. Проплаченные с матч-тв хором вопят ЭТО ПЕНАЛЬТИ. Газпромовский спортивный телеканал взял на себя право решать за судей, а те боясь попасть в немилост

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      Рейтинг: +128

      crf575757 34 минуты назад

      ТУРБИН просто НЕГОДЯЙ !!! Толстый,неуклюжий,судит отвратительно!! ОТСТРАНИТЬ НАВСЕГДА просто необходимо!! Второй ВИЛКОВ!!

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      Рейтинг: +11817

      Алексей З > crf575757 14 минут назад

      Соглашусь с вами, слабый судья , но многих таким делают помощники на ВАРе. Давайте объективно рассмотрим пенальти Ростова.
      Что там было ? Прервали проход - нет , не дали игроку пробить в раму- нет, с помощью нарушения ликвидировали голевой момент- опять же нет.
      Так что ?
      Просто немного наступили на ногу и ВСЁ. Эта двухметровая махина с криком падает как-будто попал под паровоз. Господа хорошие хватит Х страдать -футбол контактный вид спорта и не стоит правила подстраивать под определённые команды.

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      Рейтинг: +662

      ScarlettOgusania 52 минуты назад

      Комля - ныряльщик, лучше бы помолчал про судейство, 98 процентов пеналей на нем поставили и 2 - на Полозе

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      Рейтинг: +315

      Sany-116 > ScarlettOgusania 37 минут назад

      дельфин Соболев

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      Рейтинг: +128

      crf575757 > ScarlettOgusania 35 минут назад

      лучше не комментируй,если ничего не смыслишь в футболе,лузер!!

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      Рейтинг: +11817

      Алексей З > Sany-116 8 минут назад

      Вам подобным нравится перевести стрелки на Соболя, как зашибись , он якобы дельфин, так сколько он пенальти заработал ? Озвуч правдоруб.
      Комля в каждом матче правоцирует судей , в каждом. На нём уже дали 8 ( !!!! ) пенальти за 13 игр.
      Техники нет , скорости нет , а "валят" круче чем Месси или Холланда.
      Просто бриллиант в Ростове завёлся.

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      Рейтинг: +2823

      Play 1 час назад

      Комличенко неплохой нападающий, но он из той категории игроков атаки, которые в двояких эпизодах, когда есть возможность доиграть момент и забить гол и есть возможность найти ногу защитника и упасть - со 100% вероятностью выберет второй вариант. Вот эпизод с неназначенным пенальти во втором тайме, ярчайший пример. Пересмотрите повтор из-за ворот, Комличенко владеет мячом, позиция для завершения хорошая, но не железная, угол острый. Слева набегает защитник и вот ключевой момент - мяч вроде бы уходит вправо от Комличенко, а он делает движение влево. Зачем? Мяч же в право уходит, но защитник то слева набегает, хрен с ним с мячом, есть возможность зацепиться за ногу.

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