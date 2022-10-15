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  • Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя»

Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя»

15 октября 2022, 09:09
7

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о работе арбитров.

– Спортивный директор «Ростова» заявил, что судья убил команду в игре против «Урала». Вы согласны?

– Алексей Анатольевич [Рыскин] может себе позволить такие высказывания, я не могу.

Но судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть».

Они это мне лично говорят.

– С «Уралом» такое говорили?

– Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть.

Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы все видели в матче.

– Вы говорите, что к вам предвзятое судейство. Валерий Карпин как-то обсуждает это?

– Нет, не обсуждает, но все и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать?

Все видно и ясно – приходится как-то играть. Вы все сами видели в матче с «Уралом». Все пять моментов были на мне – сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя.

По моему мнению, все было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает... Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но все видно на поверхности.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Комличенко Николай
Комментарии (7)
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1665816578
Комличенко неплохой нападающий, но он из той категории игроков атаки, которые в двояких эпизодах, когда есть возможность доиграть момент и забить гол и есть возможность найти ногу защитника и упасть - со 100% вероятностью выберет второй вариант. Вот эпизод с неназначенным пенальти во втором тайме, ярчайший пример. Пересмотрите повтор из-за ворот, Комличенко владеет мячом, позиция для завершения хорошая, но не железная, угол острый. Слева набегает защитник и вот ключевой момент - мяч вроде бы уходит вправо от Комличенко, а он делает движение влево. Зачем? Мяч же в право уходит, но защитник то слева набегает, хрен с ним с мячом, есть возможность зацепиться за ногу.
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ScarlettOgusania
1665817359
Комля - ныряльщик, лучше бы помолчал про судейство, 98 процентов пеналей на нем поставили и 2 - на Полозе
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crf575757
1665818440
ТУРБИН просто НЕГОДЯЙ !!! Толстый,неуклюжий,судит отвратительно!! ОТСТРАНИТЬ НАВСЕГДА просто необходимо!! Второй ВИЛКОВ!!
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vladimir-7
1665822905
Комличенко надо прекращать соревноваться с Соболевым-дельфином.
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