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    Директор «Ростова» Рыскин: «В матче с «Уралом» судья нас убил. Безобразная работа»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    «Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.

    Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», – сказал Рыскин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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