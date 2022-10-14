Директор «Ростова» Рыскин: «В матче с «Уралом» судья нас убил. Безобразная работа»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).
«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.
Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», – сказал Рыскин.
- Матч в поле судил Евгений Турбин.
- «Ростов» единственный гол забил с пенальти.
- Ростовчане идут в РПЛ 2-ми.
Источник: «РБ Спорт»