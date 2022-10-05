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    Орлов объяснил, почему Дзюба не играет в Турции

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.

    — Следите за турецкой карьерой Артема Дзюбы? Среди болельщиков укрепляется мнение, что сейчас он просто доигрывает.

    — У Артема прекрасная карьера. В свое время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели.

    Практика в спорте и футболе показывает — становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень. Его мобильность на поле и объемы пробегаемой дистанции начали сокращаться. В современном футболе нужно, чтобы игрок держал темп все девяносто минут.

    В Турции собираются хорошие футболисты. Играя 20-30 минут или тайм, Артем может создавать голы — он умеет забивать и отдавать голевые. Но пока в этом качестве его не используют. Это некоторая потеря для команды.

    По движению и страсти Артем сдал по сравнению с тем, что было в 2018 году. Когда на чемпионате мира играли с Испанией, он не проиграл ни один верховой мяч. Он боролся с их знаменитыми защитниками — они не могли делать передачу своему партнеру после высокого прыжка и игры головой. Артем боролся! Но сегодня он так не может.

    Дай бог ему здоровья. Может, он и подтянет себя. Ему ведь всегда вызов нужен. Может, он пересилит себя, начнет иначе тренироваться и наберет форму.

    • 18 августа футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 3 матчах, проведя на поле 159 минут.
    • В последних 3 играх нападающий неизменно оставался в запасе.

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    Источник: Sport24

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