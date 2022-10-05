Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов объяснил, почему Дзюба не играет в Турции

5 октября 2022, 18:53
4

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.

— Следите за турецкой карьерой Артема Дзюбы? Среди болельщиков укрепляется мнение, что сейчас он просто доигрывает.

— У Артема прекрасная карьера. В свое время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели.

Практика в спорте и футболе показывает — становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень. Его мобильность на поле и объемы пробегаемой дистанции начали сокращаться. В современном футболе нужно, чтобы игрок держал темп все девяносто минут.

В Турции собираются хорошие футболисты. Играя 20-30 минут или тайм, Артем может создавать голы — он умеет забивать и отдавать голевые. Но пока в этом качестве его не используют. Это некоторая потеря для команды.

По движению и страсти Артем сдал по сравнению с тем, что было в 2018 году. Когда на чемпионате мира играли с Испанией, он не проиграл ни один верховой мяч. Он боролся с их знаменитыми защитниками — они не могли делать передачу своему партнеру после высокого прыжка и игры головой. Артем боролся! Но сегодня он так не может.

Дай бог ему здоровья. Может, он и подтянет себя. Ему ведь всегда вызов нужен. Может, он пересилит себя, начнет иначе тренироваться и наберет форму.

  • 18 августа футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 3 матчах, проведя на поле 159 минут.
  • В последних 3 играх нападающий неизменно оставался в запасе.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: Sport24
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1664988282
Аминь.
Ответить
Skull_Boy
1664989657
Просто он МЕШОК
Ответить
111Hunter111
1664990714
Нужно обрезание и игра пойдет
Ответить
ВетеR
1664993841
Дуб не может играть, только смотреть
Ответить
Главные новости
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
9
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
6
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
17
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
17
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
5
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
Все новости
Все новости
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
00:54
1
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
Вчера, 15:26
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
Вчера, 09:56
5
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
2 сентября
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
30 августа
4
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
30 августа
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
30 августа
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
30 августа
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
30 августа
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
3
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
30 августа
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
30 августа
17
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
30 августа
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
30 августа
4
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
30 августа
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
30 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+