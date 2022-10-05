Орлов объяснил, почему Дзюба не играет в Турции

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.

— Следите за турецкой карьерой Артема Дзюбы? Среди болельщиков укрепляется мнение, что сейчас он просто доигрывает.

— У Артема прекрасная карьера. В свое время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели.

Практика в спорте и футболе показывает — становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень. Его мобильность на поле и объемы пробегаемой дистанции начали сокращаться. В современном футболе нужно, чтобы игрок держал темп все девяносто минут.

В Турции собираются хорошие футболисты. Играя 20-30 минут или тайм, Артем может создавать голы — он умеет забивать и отдавать голевые. Но пока в этом качестве его не используют. Это некоторая потеря для команды.

По движению и страсти Артем сдал по сравнению с тем, что было в 2018 году. Когда на чемпионате мира играли с Испанией, он не проиграл ни один верховой мяч. Он боролся с их знаменитыми защитниками — они не могли делать передачу своему партнеру после высокого прыжка и игры головой. Артем боролся! Но сегодня он так не может.

Дай бог ему здоровья. Может, он и подтянет себя. Ему ведь всегда вызов нужен. Может, он пересилит себя, начнет иначе тренироваться и наберет форму.