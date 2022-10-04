Гасилин обвинил Хаджикадунича в двуличии за отказ играть со сборной России

Леня после великой карьеры деньги просадил уже? решил полирнуть задницу, очков в копилку закинуть =)
Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал боснийского защитника Денниса Хаджикадунича.
Ранее балканец заявил, что не хочет участвовать в товарищеском матче против сборной России.
«Я не понимаю такого высказывания, ты спортсмен, профессионал.
Ты играл в «Ростове», получал деньги, возможно, благодаря «Ростову» поехал в хороший клуб. Сыграй в футбол.
Такие заявление – это двуличие», – считает Гасилин.