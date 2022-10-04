Гасилин обвинил Хаджикадунича в двуличии за отказ играть со сборной России

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал боснийского защитника Денниса Хаджикадунича.

Ранее балканец заявил, что не хочет участвовать в товарищеском матче против сборной России.

«Я не понимаю такого высказывания, ты спортсмен, профессионал.

Ты играл в «Ростове», получал деньги, возможно, благодаря «Ростову» поехал в хороший клуб. Сыграй в футбол.

Такие заявление – это двуличие», – считает Гасилин.