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    Гасилин обвинил Хаджикадунича в двуличии за отказ играть со сборной России

    Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал боснийского защитника Денниса Хаджикадунича.

    Ранее балканец заявил, что не хочет участвовать в товарищеском матче против сборной России.

    «Я не понимаю такого высказывания, ты спортсмен, профессионал.

    Ты играл в «Ростове», получал деньги, возможно, благодаря «Ростову» поехал в хороший клуб. Сыграй в футбол.

    Такие заявление – это двуличие», – считает Гасилин.

    • Хаджикадунич выступал за «Ростов» с 2018 года.
    • В марте он ушел в аренду в «Мальме» до конца года.
    • Боснийцы примут решение о проведении матча с Россией 10 октября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +379

      Stavr007 7 минут назад

      Леня после великой карьеры деньги просадил уже? решил полирнуть задницу, очков в копилку закинуть =)

      0
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      Рейтинг: +210

      Эном айс 26 минут назад

      Гасилин..ммм...
      А,это невзошедшая звезда Зенита и Шальке,проделавшая звёздный путь от Амкара до Амкала! Имеет право на суждения.) Но, с*ка, не в таких же количествах!

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      Рейтинг: +50511

      MaxRnD 49 минут назад

      Со сборной хз, но в Ростове такой "мастер" точно не нужен, ибо привозил в каждой игре. Свой местный молодняк играет считай забесплатно и уж точно не хуже, чем "это"

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      Рейтинг: +11664

      Алексей З 1 час назад

      Кто такой этот Гасилин, когда он играл за Зенит ? Во сне.

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