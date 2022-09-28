Названы претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в сентябре

абаскаль где? таких позорников тянет, и даже не в зоне вылета - я бы ему вручил. и, заодно, дельфина года сразу же его главному форварду.
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру лиги в сентябре.
На награду претендуют пять специалистов:
- Сергей Семак («Зенит) – 9 очков в 3 матчах.
- Валерий Карпин («Ростов») – 9 очков в 3 матчах.
- Александр Сторожук («Краснодар») – 6 очков в 3 матчах.
- Михаил Галактионов («Пари НН») – 6 очков в 3 матчах.
- Дмитрий Пятибратов («Факел») – 4 очка в 2 матчах.