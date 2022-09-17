Коваленко отказался комментировать возможность ухода в сборную Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко подтвердил, что ему предложили выступать за сборную Армении вместо России.
– Ваш дед Александр Коваленко, знаменитый защитник ереванского «Арарата» советских времен, умер за год до вашего рождения. Много слышали о нем от родителей?
– Ну да, часто про него рассказывали, много интересных историй. Авторитетный человек был.
Сейчас не могу рассказать что-то конкретное, но, безусловно, понимаю, насколько успешным он был футболистом и человеком. Горжусь быть его внуком.
– С учетом армянских корней вас звали в сборную Армении?
– Да, предлагали оформить армянское гражданство и выступать за сборную Армении.
– Еще рассматриваете этот вариант?
– Без комментариев.
- Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
- Футболисту в августе исполнилось 19 лет.
- Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.
Источник: «Известия»