Коваленко отказался комментировать возможность ухода в сборную Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко подтвердил, что ему предложили выступать за сборную Армении вместо России.

– Ваш дед Александр Коваленко, знаменитый защитник ереванского «Арарата» советских времен, умер за год до вашего рождения. Много слышали о нем от родителей?

– Ну да, часто про него рассказывали, много интересных историй. Авторитетный человек был.

Сейчас не могу рассказать что-то конкретное, но, безусловно, понимаю, насколько успешным он был футболистом и человеком. Горжусь быть его внуком.

– С учетом армянских корней вас звали в сборную Армении?

– Да, предлагали оформить армянское гражданство и выступать за сборную Армении.

– Еще рассматриваете этот вариант?

– Без комментариев.