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    Коваленко отказался комментировать возможность ухода в сборную Армении

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко подтвердил, что ему предложили выступать за сборную Армении вместо России.

    – Ваш дед Александр Коваленко, знаменитый защитник ереванского «Арарата» советских времен, умер за год до вашего рождения. Много слышали о нем от родителей?

    – Ну да, часто про него рассказывали, много интересных историй. Авторитетный человек был.

    Сейчас не могу рассказать что-то конкретное, но, безусловно, понимаю, насколько успешным он был футболистом и человеком. Горжусь быть его внуком.

    – С учетом армянских корней вас звали в сборную Армении?

    – Да, предлагали оформить армянское гражданство и выступать за сборную Армении.

    – Еще рассматриваете этот вариант?

    – Без комментариев.

    • Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Футболисту в августе исполнилось 19 лет.
    • Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17101

      paracetamol 1 час назад

      Пусть валит, кому он нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11469

      Алексей З 2 часа назад

      Парень , молчи, а то ватники "порвут" , будешь предателем Родины.

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