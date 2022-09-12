Асенсио бросил манишку и пнул бутылку во время матча с «Мальоркой» из-за невыхода на поле

Полузащитника «Реала» Марко Асенсио разозлило решение главного тренера Карло Анчелотти во время игры с «Мальоркой» (4:1) в пятом туре Примеры.

26-летний футболист разминался, готовясь к выходу на замену, однако в итоге ему сказали возвращаться на скамейку запасных.

Испанец эмоционально отреагировал, бросив манишку и пнув бутылку.