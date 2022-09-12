Асенсио бросил манишку и пнул бутылку во время матча с «Мальоркой» из-за невыхода на поле

Полузащитника «Реала» Марко Асенсио разозлило решение главного тренера Карло Анчелотти во время игры с «Мальоркой» (4:1) в пятом туре Примеры.
26-летний футболист разминался, готовясь к выходу на замену, однако в итоге ему сказали возвращаться на скамейку запасных.
Испанец эмоционально отреагировал, бросив манишку и пнув бутылку.
- В этом сезоне Асенсио поучаствовал в 2 матчах, проведя суммарно на поле 17 минут.
- Его контракт с «Реалом» истекает в июне 2023 года.
- Хавбек не захотел летом менять команду, хотя им интересовались «Милан» и клубы АПЛ.
Источник: Marca