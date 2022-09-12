Асенсио бросил манишку и пнул бутылку во время матча с «Мальоркой» из-за невыхода на поле

Асенсио губит свою карьеру по той причине, что он неправильно себя оценивает и позиционирует. Он думает, что он правый вингер и хочет его играть, но по факту он слишком медленный и рыхленький для этой позиции, дриблинга тоже как такового нет, а это два обязательных навыка, которые нужно иметь на этой позиции. По комплекции он чистый полузащитник, но в современном футболе уже давным давно нет чистых "десяток" в центре поля, которые только создавали у чужих ворот и являлись свободными художниками, освобождёнными от работы в обороне. Эти времена прошли, сейчас даже вингеры должны работать назад, что уж говорить о полузащитниках, которые должны просто выжигать всё поле в современном футболе, но дело в том, что Марко очень не любит работать в об
Полузащитника «Реала» Марко Асенсио разозлило решение главного тренера Карло Анчелотти во время игры с «Мальоркой» (4:1) в пятом туре Примеры.
26-летний футболист разминался, готовясь к выходу на замену, однако в итоге ему сказали возвращаться на скамейку запасных.
Испанец эмоционально отреагировал, бросив манишку и пнув бутылку.
- В этом сезоне Асенсио поучаствовал в 2 матчах, проведя суммарно на поле 17 минут.
- Его контракт с «Реалом» истекает в июне 2023 года.
- Хавбек не захотел летом менять команду, хотя им интересовались «Милан» и клубы АПЛ.