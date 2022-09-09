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    Комбаров прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Результаты были разными. Пусть и 16 лет ничего не выигрывали, но в подсознании болельщиков, руководства всегда была одна мысль – о чемпионстве. Из-за долгой паузы и сформировалось такое мнение.

    Такие деньги были потрачены не просто так. Что-то не получилось, но это футбол. Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить. Тратил бы он меньше денег, что было бы? Никто не знает», — сказал Комбаров.

    • 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
    • Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун руководил командой 18 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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