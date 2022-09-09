Комбаров прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

«Результаты были разными. Пусть и 16 лет ничего не выигрывали, но в подсознании болельщиков, руководства всегда была одна мысль – о чемпионстве. Из-за долгой паузы и сформировалось такое мнение.

Такие деньги были потрачены не просто так. Что-то не получилось, но это футбол. Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить. Тратил бы он меньше денег, что было бы? Никто не знает», — сказал Комбаров.