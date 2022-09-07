Норвежский журналист: «Практически все поддерживают решение отстранить Норманна от сборной. Не видел мнений в поддержку игрока»

Журналист Лейф Велхавен из VG (Норвегия) рассказал, как на его родине встретили переход полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо» и как отреагировали на решение отстранить игрока от сборной.

— В Норвегии это большая история. Практически все поддерживают решение федерации и считают, что мистер Норманн не может играть за сборную после перехода в «Динамо».

— А как же насчет того, что спорт и политика несовместимы?

— Мы в Норвегии в это не верим. Главный тренер довольно четко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить. Это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью. Наивно думать, что эти вещи можно разделить. И для норвежской федерации сейчас невозможно вызвать в сборную футболиста, выбравшего российский клуб.

— Неужели вообще никто в Норвегии не высказался в поддержку Матиаса?

— Лидеры общественного мнения, люди из федерации — я не видел ни одного мнения в его поддержку. Хотя я мог что-то пропустить.