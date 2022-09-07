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  • Норвежский журналист: «Практически все поддерживают решение отстранить Норманна от сборной. Не видел мнений в поддержку игрока»

Норвежский журналист: «Практически все поддерживают решение отстранить Норманна от сборной. Не видел мнений в поддержку игрока»

7 сентября 2022, 19:25
11

Журналист Лейф Велхавен из VG (Норвегия) рассказал, как на его родине встретили переход полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо» и как отреагировали на решение отстранить игрока от сборной.

— В Норвегии это большая история. Практически все поддерживают решение федерации и считают, что мистер Норманн не может играть за сборную после перехода в «Динамо».

— А как же насчет того, что спорт и политика несовместимы?

— Мы в Норвегии в это не верим. Главный тренер довольно четко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить. Это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью. Наивно думать, что эти вещи можно разделить. И для норвежской федерации сейчас невозможно вызвать в сборную футболиста, выбравшего российский клуб.

— Неужели вообще никто в Норвегии не высказался в поддержку Матиаса?

— Лидеры общественного мнения, люди из федерации — я не видел ни одного мнения в его поддержку. Хотя я мог что-то пропустить.

  • Аренда Норманна из «Ростова» рассчитана до конца сезона.
  • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.
  • Летом сорвался трансфер Норманна в «Лечче».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Динамо Норвегия Норманн Матиас
Комментарии (11)
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BRO_football
1662569364
Вот она какая, европейская демократия
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orlovcar
1662570304
Вообще побоку. Норвегия это будущяя Россия!!!
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житель СПб
1662570395
По хорошему, после такого надо Норвегию убирать из международного спорта. Но на самом деле, никакой демократии в "международном спорте" нет. Все места функционеров там захвачены представителями Зап. Европы и Сев. Америки.
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Fusballer
1662570427
Тридварасы, что с них взять.
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raritet
1662571593
И мы, огромная страна с большим прошлым , еще пытаемся вести с ними какой -то диалог.
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Enter2006
1662573378
"Главный тренер довольно четко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить. Это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью." - Ну для Норвегии уже давно так. Норвежская фигуристка Соня Хени для Гитлера плясала, а Геббельс лично продвигал ее голливудские дебюты на территории Третьего рейха. Всегда любил норвежскую сёмгу и форель. Теперь покупать не буду, это контрсанкции. ))
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