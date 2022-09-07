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    Норвежский журналист: «Практически все поддерживают решение отстранить Норманна от сборной. Не видел мнений в поддержку игрока»

    Журналист Лейф Велхавен из VG (Норвегия) рассказал, как на его родине встретили переход полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо» и как отреагировали на решение отстранить игрока от сборной.

    — В Норвегии это большая история. Практически все поддерживают решение федерации и считают, что мистер Норманн не может играть за сборную после перехода в «Динамо».

    — А как же насчет того, что спорт и политика несовместимы?

    — Мы в Норвегии в это не верим. Главный тренер довольно четко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить. Это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью. Наивно думать, что эти вещи можно разделить. И для норвежской федерации сейчас невозможно вызвать в сборную футболиста, выбравшего российский клуб.

    — Неужели вообще никто в Норвегии не высказался в поддержку Матиаса?

    — Лидеры общественного мнения, люди из федерации — я не видел ни одного мнения в его поддержку. Хотя я мог что-то пропустить.

    • Аренда Норманна из «Ростова» рассчитана до конца сезона.
    • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.
    • Летом сорвался трансфер Норманна в «Лечче».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2022 19:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4657

      Enter2006 9 часов назад

      "Главный тренер довольно четко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить. Это иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью."
      -
      Ну для Норвегии уже давно так. Норвежская фигуристка Соня Хени для Гитлера плясала, а Геббельс лично продвигал ее голливудские дебюты на территории Третьего рейха.

      Всегда любил норвежскую сёмгу и форель.
      Теперь покупать не буду, это контрсанкции. ))

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      Рейтинг: +645

      чаппай > Enter2006 9 часов назад

      А совок-то как в дёсны с Гитлером долбился, давай ещё антисоветские санкции е.ани

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      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля > Enter2006 9 часов назад

      А ты не знал спорт и политику нельзя так разделить ? Бойкот Московской Олимпиады 80 и Олимпиады 84 в Лос Анджелесе из этой же оперы.Больше сорока лет прошло.Учи историю неуч.

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      Рейтинг: +4657

      Enter2006 > Житель планеты Земля 8 часов назад

      Ты в монитор долбишься? Я как раз и пишу что это давно было так, что спорт и политика уже давно неразделима.

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      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля > Enter2006 8 часов назад

      Вот твои слова---"Ну для Норвегии уже давно так"....Ты только про Норвегию гундосишь...А я тебе дятлу отвечаю что во всем мире так.

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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан > Житель планеты Земля 7 часов назад

      Вечно у каклов проблема чтобы у соседа корова сдохла. Говоришь про мир расскажи какие санкции ввели против россии перу, Лаос , Либерия. Нечего сказать иди к хозяевам за обновленной методичкой

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      Рейтинг: +23

      Житель планеты Земля > Красногорск_Фан 6 часов назад

      Говоришь про мир====Глазенки заплывшие от жира пошире открывай когда комменты читаешь...Для тебя долбодятла повторю что писал ранее----А ты не знал спорт и политику нельзя так разделить ? Бойкот Московской Олимпиады 80 и Олимпиады 84 в Лос Анджелесе из этой же оперы.Больше сорока лет прошло.Учи историю неуч.

      0
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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан > Житель планеты Земля 6 часов назад

      И что? Либерия или Лаос ее бойкотировали ? Если у тебя весь мир равно США где 54 сорта звездорасов, наркота, гражданская вайна то это ты. Из птичек

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      Рейтинг: +4657

      Enter2006 > Житель планеты Земля 6 часов назад

      Ты точно в монитор долбишься, или хорошо буханул. Как понять "только"? Я про Норвегию, потому что тема про Норвегию, баран! Или мне нужно перечислить теперь все +100500 политизированных случаев в спорте в мире в теме про Норвегию?

      0
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      Рейтинг: +3826

      raritet 10 часов назад

      И мы, огромная страна с большим прошлым , еще пытаемся вести с ними какой -то диалог.

      0
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      Рейтинг: +645

      чаппай > raritet 10 часов назад

      Смешно

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      Рейтинг: +15331

      Fusballer 10 часов назад

      Тридварасы, что с них взять.

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      Рейтинг: +17306

      житель СПб 10 часов назад

      По хорошему, после такого надо Норвегию убирать из международного спорта. Но на самом деле, никакой демократии в "международном спорте" нет. Все места функционеров там захвачены представителями Зап. Европы и Сев. Америки.

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      Рейтинг: +386

      orlovcar 10 часов назад

      Вообще побоку. Норвегия это будущяя Россия!!!

      1
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      Рейтинг: +645

      чаппай > orlovcar 10 часов назад

      Зиганул?

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      Рейтинг: +520

      Спартач80 > чаппай 9 часов назад

      Зигуют на Украине,или это не так?...

      1
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      Рейтинг: +645

      чаппай > Спартач80 9 часов назад

      Да что вы знаете про российских футбольных фанатов

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      Рейтинг: +520

      Спартач80 > чаппай 8 часов назад

      Да плевать мне на фанатов,они не ВС страны.Так что там на Украине-то?...

      0
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      Рейтинг: +645

      чаппай > Спартач80 8 часов назад

      Они не ВС страны??))))))))))) Изучили бы хоть вопрос, чтобы не писать такие глупости. Для них с 2014 года оккупированные территории - как медом намазанные, как и для остальной российской националистической нечести. Знал правого фаната из своего города, который в 2014 году уехал на Донбасс, а через 3 недели приехал 200-ым, жена и дочка остались у идиота

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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан > чаппай 6 часов назад

      Недавно создан добровольческий батальон. Из активных футбольных болельщиков рпл. Что касается нечисти у нас в Татарстане не штрафуют за разговор на татарском. И тебе будет по заслугам

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      Рейтинг: +11884

      BRO_football 10 часов назад

      Вот она какая, европейская демократия

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