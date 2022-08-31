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    Серия А. «Ювентус» победил «Специю», «Наполи» сыграл вничью с «Лечче»

    «Ювентус» в четвертом туре чемпионата Италии победил «Специю». Туринцы забили по голу в каждом тайме.

    «Наполи» второй раз подряд сыграл вничью, не сумев победить выходца из Серии В «Лечче».

    Италия. Серия А. 4-й тур

    Наполи – Лечче – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Элмас, 27; 1:1 – Коломбо, 31.

    Незабитые пенальти: нет – Коломбо, 25.

    Ювентус – Специя – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влахович, 9; 2:0 – Милик, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    31.08.2022 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5252

      Красногорск_Фан 42 минуты назад

      На первом месте Рома. Я думаю пусть место промежуточное, временное. Но это 2-й раз кроме лиги конференций когда болельщики Ромы радуются происходящему. И я благодарен моуру что он приносит радость

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