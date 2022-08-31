Серия А. «Ювентус» победил «Специю», «Наполи» сыграл вничью с «Лечче»

На первом месте Рома. Я думаю пусть место промежуточное, временное. Но это 2-й раз кроме лиги конференций когда болельщики Ромы радуются происходящему. И я благодарен моуру что он приносит радость
«Ювентус» в четвертом туре чемпионата Италии победил «Специю». Туринцы забили по голу в каждом тайме.
«Наполи» второй раз подряд сыграл вничью, не сумев победить выходца из Серии В «Лечче».
Италия. Серия А. 4-й тур
Голы: 1:0 – Элмас, 27; 1:1 – Коломбо, 31.
Незабитые пенальти: нет – Коломбо, 25.
Голы: 1:0 – Влахович, 9; 2:0 – Милик, 90+1.