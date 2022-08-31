Серия А. «Ювентус» победил «Специю», «Наполи» сыграл вничью с «Лечче»

«Ювентус» в четвертом туре чемпионата Италии победил «Специю». Туринцы забили по голу в каждом тайме.

«Наполи» второй раз подряд сыграл вничью, не сумев победить выходца из Серии В «Лечче».

Италия. Серия А. 4-й тур

Наполи – Лечче – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Элмас, 27; 1:1 – Коломбо, 31.

Незабитые пенальти: нет – Коломбо, 25.

Ювентус – Специя – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Влахович, 9; 2:0 – Милик, 90+1.

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