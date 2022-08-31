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    Кубок России. «Ростов» переиграл «Динамо», у Голенкова дубль

    «Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России оказался сильнее «Динамо». Дебютные мячи за ростовчан забил форвард Егор Голенков.

    У «Динамо» капитаном был 19-летний Арсен Захарян.

    «Ростов» идет в сезоне без поражений. «Динамо» впервые в сезоне проиграло.

    Команды встретились в Кубке Росси впервые с 2016 года.

    Россия. Кубок. Группа С. 1-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Голенков, 23 (с пенальти); 2:0 – Голенков, 43.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1905

      nominum 1 минуту назад

      Вот интересно, что будет балаболить министр спорта Ростовской области по поводу очевидной разницы в посещаемости матчей с Фан_айди и без. 30000 против 9000. Комментаторы на матч-тв идейку подкинули: люди из отпусков вернулись.))))))

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      Рейтинг: +8543

      GoLenaStop 10 минут назад

      Ростсельмаш, а, можно уже научиться попадать в створ НЕ СВОИХ ворот мимо вратаря?
      Воротнику Динамо - РЕСПЕКТ!!!
      Игрокам - удачи и здравия!
      С уважением!

      2
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      Рейтинг: +1905

      nominum 13 минут назад

      Валера после матча уходил в раздевалку с бледным лицом. Выпишет Ростову "неуд" за второй тайм ))))

      2
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      Рейтинг: +1068

      САНЁК17 15 минут назад

      Ростовчани играли очень красиво,по взгляду Карпина команда после проигрыша от коней поличили по заслугам,ох какой страшный взгляд у Карпина, бородатый,глазами хочет сожрать.

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      Рейтинг: +1905

      nominum > САНЁК17 11 минут назад

      Вообще-то была ничья. Вроде как даже договорная.

      2
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      Рейтинг: +50190

      MaxRnD > nominum 9 минут назад

      А какой смысл в договорной ничьей в начале чемпионата ? По-моему смысла нет

      1
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      Рейтинг: +8543

      GoLenaStop > САНЁК17 7 минут назад

      Была красивая ничуха, не путай.
      Никто не перенапрягся, и по 1 получили

      1
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      Рейтинг: +8543

      GoLenaStop > MaxRnD 4 минуты назад

      Это не договорная ничья, это тактический ход, который устраивал всех.
      Не будем ханжами...
      "Хотя, это и оскорбительно для коллектива..." (Жванецкий)
      Хи...

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      Рейтинг: +50190

      MaxRnD 16 минут назад

      Полоза срочно садить на лавку, ибо смотреть на ЭТО уже сил нет

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