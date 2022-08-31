Кубок России. «Ростов» переиграл «Динамо», у Голенкова дубль

«Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России оказался сильнее «Динамо». Дебютные мячи за ростовчан забил форвард Егор Голенков.

У «Динамо» капитаном был 19-летний Арсен Захарян.

«Ростов» идет в сезоне без поражений. «Динамо» впервые в сезоне проиграло.

Команды встретились в Кубке Росси впервые с 2016 года.

Россия. Кубок. Группа С. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Голенков, 23 (с пенальти); 2:0 – Голенков, 43.

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