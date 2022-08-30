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    Кубок России. 2DROTS проиграл «Текстильщику» в серии пенальти и вылетел из турнира

    В 1/128 финала Кубка России 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику».

    Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победила команда из Второй лиги.

    2DROTS вылетел из турнира, а «Текстильщик» сыграет в 1/64 финала Кубка.

    Россия. Кубок. 2-й раунд

    Текстильщик (Иваново) – 2DROTS (Москва) – 1:1 (0:1), по пенальти – 5:3

    Голы: 0:1 – Сальников, 26; 1:1 – Карпук, 57.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5341

      AtticusFinch 42 минуты назад

      ПРИКОЛЬНО РАЗЫГРАЛИ...ПЛЮНУЛИ В РОЖУ ЗРИТЕЛЯМ ...УСТРОИЛИ ЦИРК - МОЛОДЦЫ...ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ - ТИПА НЕ СМОГЛИ РАЗОРВАТЬ ФРИКОВ))ПОЗДРАВЛЯМБА

      0
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      Рейтинг: +5341

      AtticusFinch > AtticusFinch 41 минуту назад

      рОЖА кОЛЫВАНОВА- ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА -ОСКАРА В СТУДИЮ

      0
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      Рейтинг: +24600

      bset 53 минуты назад

      2DROTS выигрывает - матч куплен
      2DROTS проигрывает - надрали их и так им и надо

      1
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      Рейтинг: +16926

      Cleaner 1 час назад

      Туда Дротам и дорога. Текстильщик с такой игрой тоже в Кубке надолго не задержится...

      2
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      Рейтинг: +16936

      paracetamol 1 час назад

      Ивановцы надрали задротов и правильно сделали, неудачников, отовсюду выгнанных!

      5
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      Рейтинг: +16926

      Cleaner > paracetamol 1 час назад

      Я смотрел игру. Никакого НАДРАНИЯ не было. Была игра откровенно РАВНЫХ команд. В серии пенальти одной команде повезло, другой нет...

      0
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      Рейтинг: +2187

      fakeid 1 час назад

      текстильщики надрали геев. не тарасофских, конечно, но уже хоть что-то.

      4
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      Рейтинг: +5220

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Счастье то какое. А то шуму про них было как будто они ЛЧ выиграли.

      4
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      Рейтинг: +374

      Красногвардейчик > Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну если справедливо смотреть...не хуже Иваново играли

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      Рейтинг: +16926

      Cleaner > Красногвардейчик 1 час назад

      Совершенно РАВНАЯ игра была.

      0
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      Рейтинг: +5220

      Красногорск_Фан > Красногвардейчик 58 минут назад

      Я лишь за то чтобы с такой популярностью на телевидении и в интернете раскручивали детско-юношеский спорт. Чтобы дети не кололись по подьездам, а имели правильные ориентиры. В советское время спорт популярилизовали. Я еще сам застал поезда здоровья лыжные и детские спортивные секции. А потом на месте снесенного детско-юношеского стадиона моего детства построили элитное жилье. Надеюсь понятно что я хотел донести.

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      Рейтинг: +1350

      aubergine 2 часа назад

      Любительская команда блогеров, у которых на футболках написаны погоняла вместо фамилий, почти на равных играла с профессиональным клубом. Причём Текстильщик уверенно лидирует в своей группе на данный момент. Это деградация или развитие футбола в стране?

      4
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      Рейтинг: +12020

      DeStar > aubergine 1 час назад

      а вы думаете что футбол развивается сам собой из-за времени? хоть 10 лет играй в "проф футбол " в текстильщиках - лучше становится не будешь, если не будет новых вызовов, мотивации, тренировок и прочих новых систем тренировок и прочего.
      раньше мы тут только все спорили, мол это проф клубы, они каждый день этим занимаются, это их работа и прочее, так писали многие люди, мол они профи
      а я всегда говорил что даже фнл состоит на 50% из людей, которые проиграют конкуренцию парню с завода,который хотя бы в детстве и в школе бегал во дворе играл, месяц два его на физику погонять и в любой клуб ФНЛ если не в основу то под уверенную ротацию - уверен 100% что это так

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      Рейтинг: +16936

      paracetamol > aubergine 1 час назад

      Эти "любители" - бывшие профи, даже из РПЛ. А играют они тз-за подписчиков, чтобы больше идиотов их сплетни в блогах читали. Мозги ребятам компостируют, нехорошие такие!

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