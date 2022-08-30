Кубок России. 2DROTS проиграл «Текстильщику» в серии пенальти и вылетел из турнира

В 1/128 финала Кубка России 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику».

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победила команда из Второй лиги.

2DROTS вылетел из турнира, а «Текстильщик» сыграет в 1/64 финала Кубка.

Россия. Кубок. 2-й раунд

Текстильщик (Иваново) – 2DROTS (Москва) – 1:1 (0:1), по пенальти – 5:3

Голы: 0:1 – Сальников, 26; 1:1 – Карпук, 57.

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