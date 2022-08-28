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Личка обвинил защитников «Оренбурга» в голах от «Локомотива»

28 августа 2022, 17:40
2

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результат матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:5).

«Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.

Мыслей менять вратаря не было. Когда счeт 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идeт потеря мяча. Надо научиться это делать», – сказал Личка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Локомотив Оренбург Личка Марцел
Комментарии (2)
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моэм
1661748353
Да Личка просто Наполеон !...но без гвардейских частей....а на защитников он зря "бочку катит" ...Игнатьев был в отличной форме плюс фарт , а высокая стартовая скорость и умение " читать игру " у него были всегда ,
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paracetamol
1661877592
Личку надо гнать, команда не выстроена!
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