Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Личка обвинил защитников «Оренбурга» в голах от «Локомотива»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результат матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:5).

    «Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.

    Мыслей менять вратаря не было. Когда счeт 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идeт потеря мяча. Надо научиться это делать», – сказал Личка.

    Новости по теме
    Игнатьев – 1-й форвард «Локо» в 21 веке с хет-триком
    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Оренбург» (5:1), у Игнатьева хет-трик и ассист 11
    Впервые за 16 лет игрок «Локомотива» оформил хет-трик в РПЛ 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11