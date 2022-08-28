Личка обвинил защитников «Оренбурга» в голах от «Локомотива»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результат матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:5).
«Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.
Мыслей менять вратаря не было. Когда счeт 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идeт потеря мяча. Надо научиться это делать», – сказал Личка.
- Хет-трик у «Локо» оформил Иван Игнатьев.
- «Оренбург» никогда не брал очки на «РЖД Арене».
- Оренбуржцы идут в РПЛ 12-ми.
Источник: «Чемпионат»