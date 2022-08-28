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  • Игнатьев прокомментировал свой хет-трик в ворота «Оренбурга»

Игнатьев прокомментировал свой хет-трик в ворота «Оренбурга»

28 августа 2022, 18:21
4

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев дал комментарий после матча с «Оренбургом» (5:1). Форвард забил три гола.

«Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось победить крупно. До этого было много неважных матчей. Теперь команды будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.

Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.

Третий гол? Защитники сыграли неуверенно и я просто побежал в зону», – сказал Игнатьев.

  • Игнатьев сделал хет-трик за 12 минут.
  • Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.
  • Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».

Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Иван
Комментарии (4)
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Беспонтий
1661701545
и скромность вроде бы к лицу что с человеком делает столица сие доселе неподвластно простому русскому уму
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portero
1661704369
Ваня за ум взялся? Ну это хорошо в первую очередь для него самого....
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egor tikhonov
1661716402
ненадолго.(забухает)
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