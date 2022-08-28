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    Игнатьев прокомментировал свой хет-трик в ворота «Оренбурга»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев дал комментарий после матча с «Оренбургом» (5:1). Форвард забил три гола.

    «Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось победить крупно. До этого было много неважных матчей. Теперь команды будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.

    Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.

    Третий гол? Защитники сыграли неуверенно и я просто побежал в зону», – сказал Игнатьев.

    • Игнатьев сделал хет-трик за 12 минут.
    • Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.
    • Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».

    Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65837

      portero 1 час назад

      Ваня за ум взялся?
      Ну это хорошо в первую очередь для него самого....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5320

      Беспонтий 1 час назад

      и скромность вроде бы к лицу

      что с человеком делает столица
      сие доселе неподвластно простому русскому уму

      5
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