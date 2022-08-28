Игнатьев прокомментировал свой хет-трик в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев дал комментарий после матча с «Оренбургом» (5:1). Форвард забил три гола.
«Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось победить крупно. До этого было много неважных матчей. Теперь команды будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.
Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.
Третий гол? Защитники сыграли неуверенно и я просто побежал в зону», – сказал Игнатьев.
- Игнатьев сделал хет-трик за 12 минут.
- Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.
- Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».
Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова
Источник: «Спорт-Экспресс»