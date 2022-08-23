«Он заслужил это». Гаджиев предложил наградить Федуна за 18 лет президентства в «Спартаке»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев заявил о необходимости вручить награду «За вклад в развитие футбола» экс-президенту «Спартака» Леониду Федуну.

«Конечно, надо Федуну вручить награду, любая большая личность противоречива. Мы знаем, что в адрес Леонида Арнольдовича было много критики со стороны специалистов, в основном это было связано со спортивными достижениями.

Федун отдавал «Спартаку» сердце и финансы, построил стадион, при нeм команда выиграла чемпионство. Такие люди, как Федун, заслуживают уважения.

Нужно рассматривать вопрос о вручении награды Федуна, он заслужил это», – сказал Гаджиев.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

Ранее РФС отмечал премией «За вклад в развитие футбола» владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и президента ЦСКА Евгения Гинера.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам