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    «Он заслужил это». Гаджиев предложил наградить Федуна за 18 лет президентства в «Спартаке»

    Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев заявил о необходимости вручить награду «За вклад в развитие футбола» экс-президенту «Спартака» Леониду Федуну.

    «Конечно, надо Федуну вручить награду, любая большая личность противоречива. Мы знаем, что в адрес Леонида Арнольдовича было много критики со стороны специалистов, в основном это было связано со спортивными достижениями.

    Федун отдавал «Спартаку» сердце и финансы, построил стадион, при нeм команда выиграла чемпионство. Такие люди, как Федун, заслуживают уважения.

    Нужно рассматривать вопрос о вручении награды Федуна, он заслужил это», – сказал Гаджиев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.
    • Ранее РФС отмечал премией «За вклад в развитие футбола» владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и президента ЦСКА Евгения Гинера.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9398

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Его и так наградил Аликперов - дал порулить клубом !

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