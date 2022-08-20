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    Абаскаль: «Очень важно для «Спартака», что партнеры поддержали Умярова после его ошибки»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен реакцией команды на ошибку полузащитника команды Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Хочу отметить, как парни отреагировала на ошибку Умярова. Игроки говорили: «Давай, Наиль». Это очень важный момент для нас.

    Любой такой момент подразумевает реакцию со стороны двух команд. «Динамо», забив гол, стало обороняться ещe ниже. Но мы создали много моментов. Руслан Литвинов и Георгий Джикия хорошо играли на опережение. Бывает, что соперник выбирает такую манеру игры. Мы должны быть готовы к этому», – сказал Абаскаль.

    • Умяров взял ответственность за поражение на себя.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.08.2022 21:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23184

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Это Умярову ответочка прилетела, оттуда - сверху, за "подсказку" Фомину, когда тот бил пенальти. ) За базар надо отвечать. (

      2
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      Рейтинг: +5232

      ySS 53 минуты назад

      Молодой игрок... молодой тренер... ну накосячили... бывает.
      Смотрим дальше, а дальше после настырного Воронежа будет газквас)

      0
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      Рейтинг: +13440

      playsh 1 час назад

      Не Умярова винить надо,а Селихова,который уже не первый раз создаёт подобную ситуацию.Пасы низом вратарь должен давать игроку в прямой видимости,остальные только верхом.Вот и сыграло.Тот же Тюкавин мог перехватить этот пас Умярову,будь он пошустрей.

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      Рейтинг: +16792

      Cleaner 1 час назад

      Динамо ПОКАЗАЛО Спартаку его место.

      2
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      Рейтинг: +5082

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Предельно адекватная реакция. Впереди много игр. Чемпионат , кубок. Травмы. Надо доверять тем кто есть. А ошибаются все. Круглые глаза и детские ошибки конифея в Бразилии никак не помешали ему стать героем следующего чемпа

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      Рейтинг: +19685

      derrik2000 2 часа назад

      Этого Умярова нужно ПЛОТНО на лавку сажать и опорного ПЗ, наряду в ЦЗ, СРОЧНО находить: который раз на поле как слабое звено, а он - "Поддержите его, рОбятЫ"???

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      Рейтинг: +371

      Shotlandets86 2 часа назад

      Рыжему, похоже надо очки прописать. Свинтак не создал ни одного момента, только подходы и бесконечные навесы.

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