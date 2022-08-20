Абаскаль: «Очень важно для «Спартака», что партнеры поддержали Умярова после его ошибки»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен реакцией команды на ошибку полузащитника команды Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Хочу отметить, как парни отреагировала на ошибку Умярова. Игроки говорили: «Давай, Наиль». Это очень важный момент для нас.

Любой такой момент подразумевает реакцию со стороны двух команд. «Динамо», забив гол, стало обороняться ещe ниже. Но мы создали много моментов. Руслан Литвинов и Георгий Джикия хорошо играли на опережение. Бывает, что соперник выбирает такую манеру игры. Мы должны быть готовы к этому», – сказал Абаскаль.

Умяров взял ответственность за поражение на себя.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

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