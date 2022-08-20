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  • Абаскаль: «Очень важно для «Спартака», что партнеры поддержали Умярова после его ошибки»

Абаскаль: «Очень важно для «Спартака», что партнеры поддержали Умярова после его ошибки»

20 августа 2022, 21:46
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен реакцией команды на ошибку полузащитника команды Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Хочу отметить, как парни отреагировала на ошибку Умярова. Игроки говорили: «Давай, Наиль». Это очень важный момент для нас.

Любой такой момент подразумевает реакцию со стороны двух команд. «Динамо», забив гол, стало обороняться ещe ниже. Но мы создали много моментов. Руслан Литвинов и Георгий Джикия хорошо играли на опережение. Бывает, что соперник выбирает такую манеру игры. Мы должны быть готовы к этому», – сказал Абаскаль.

  • Умяров взял ответственность за поражение на себя.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Спартак Умяров Наиль Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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Shotlandets86
1661021269
Рыжему, похоже надо очки прописать. Свинтак не создал ни одного момента, только подходы и бесконечные навесы.
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derrik2000
1661022735
Этого Умярова нужно ПЛОТНО на лавку сажать и опорного ПЗ, наряду в ЦЗ, СРОЧНО находить: который раз на поле как слабое звено, а он - "Поддержите его, рОбятЫ"???
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Красногорск_Фан
1661024885
Предельно адекватная реакция. Впереди много игр. Чемпионат , кубок. Травмы. Надо доверять тем кто есть. А ошибаются все. Круглые глаза и детские ошибки конифея в Бразилии никак не помешали ему стать героем следующего чемпа
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Plyash
1661025304
Не Умярова винить надо,а Селихова,который уже не первый раз создаёт подобную ситуацию.Пасы низом вратарь должен давать игроку в прямой видимости,остальные только верхом.Вот и сыграло.Тот же Тюкавин мог перехватить этот пас Умярову,будь он пошустрей.
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ySS
1661027050
Молодой игрок... молодой тренер... ну накосячили... бывает. Смотрим дальше, а дальше после настырного Воронежа будет газквас)
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DOCTOR PENALTY
1661027186
Это Умярову ответочка прилетела, оттуда - сверху, за "подсказку" Фомину, когда тот бил пенальти. ) За базар надо отвечать. (
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