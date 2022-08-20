РПЛ анонсировала дерби «Динамо» – «Спартак» роликом с игроком 2Drots Кутузовым

Пресс-служба российской Премьер-лиги выпустила анонс матча шестого тура между «Динамо» и «Спартаком».

В опубликованном ролике нападающий 2Drots Сергей Кутузов, работающий водителем, отпрашивается на дерби у начальника.

Ранее «Кутуз» рассказывал, что начальник не хотел его отпускать на игру 1/256 финала Кубка России против «Чертаново» (3:0).