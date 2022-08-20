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    РПЛ анонсировала дерби «Динамо» – «Спартак» роликом с игроком 2Drots Кутузовым

    Пресс-служба российской Премьер-лиги выпустила анонс матча шестого тура между «Динамо» и «Спартаком».

    В опубликованном ролике нападающий 2Drots Сергей Кутузов, работающий водителем, отпрашивается на дерби у начальника.

    Ранее «Кутуз» рассказывал, что начальник не хотел его отпускать на игру 1/256 финала Кубка России против «Чертаново» (3:0).

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32567

      oyabun 1 час назад

      Неплохая презентация! Одобрямс!

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