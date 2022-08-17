«Я не могу вмешаться». Мирзов ответил на слух, что Юрана уволили из «Химок» из-за сына инвестора

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал отставку главного тренера Сергея Юрана.
– Писали, что Юрана уволили за то что он не поставил на матч с «Ростовом» Илью Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова.
– Я не могу вмешаться или что-то еще. Я же не знаю. Если есть такой факт, значит, есть. Но я такого не слышал, что Садыгов должен постоянно играть.
- Юрана сменил Николай Писарев.
- Журналист Иван Карпов сообщил другую версию отставки Юрана. Он обвинил тренера в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
- Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»