Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Я не могу вмешаться». Мирзов ответил на слух, что Юрана уволили из «Химок» из-за сына инвестора

    Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал отставку главного тренера Сергея Юрана.

    – Писали, что Юрана уволили за то что он не поставил на матч с «Ростовом» Илью Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова.

    – Я не могу вмешаться или что-то еще. Я же не знаю. Если есть такой факт, значит, есть. Но я такого не слышал, что Садыгов должен постоянно играть.

    • Юрана сменил Николай Писарев.
    • Журналист Иван Карпов сообщил другую версию отставки Юрана. Он обвинил тренера в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
    • Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».

    Новости по теме
    Сын инвестора «Химок» Садыгов сыграл против «Ахмата». Юрана могли уволить за отказ выпускать его на поле 27
    Журналист Адамян: «Мне подтвердили, что «Химки» уволили Юрана из-за сына инвестора» 10
    В «Химках» опровергли обе версии про увольнение Юрана 10
    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11