«Гасперини немного эгоист, но здравый смысл победил». Агент Миранчука – об уходе из «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, раскрыл обстоятельства ухода игрока из «Аталанты».

«Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил.

Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.

В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лeшу не иначе как top player (топ-игрок).

Но «Торино» был очень настойчив в своeм желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», – сказал агент.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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