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    «Гасперини – немного эгоист, но здравый смысл победил». Агент Миранчука – об уходе из «Аталанты»

    Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, раскрыл обстоятельства ухода игрока из «Аталанты».

    «Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил.

    Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.

    В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лeшу не иначе как top player (топ-игрок).

    Но «Торино» был очень настойчив в своeм желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», – сказал агент.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Чемпионат»

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